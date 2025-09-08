Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:15
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Perché Affari Tuoi stasera non va in onda: il motivo e quando torna

Immagine di copertina

Il programma di Stefano De Martino slitta a causa della partita della Nazionale

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Perché Affari Tuoi stasera, lunedì 8 settembre 2025, non va in onda su Rai 1? La trasmissione condotta da Stefano De Martino si prende una pausa momentanea a causa della partita della Nazionale Italiana, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che vedrà l’Italia guidata da Gattuso sfidare Israele. Essendo il calcio d’inizio fissato per le ore 20,45, la linea, subito dopo il TG1, passerà direttamente ai telecronisti Rai per il prepartita. È questo, quindi, il motivo per il quale Affari Tuoi stasera non va in onda. I fan del game show, comunque, possono stare tranquilli: la trasmissione di Stefano De Martino, infatti, tornerà regolarmente in onda a partire da domani, martedì 9 settembre, sempre su Rai 1 ovviamente.

Nel frattempo continua la sfida audience tra il programma di Rai 1 e il competitor di Canale 5, ovvero la Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. Gli ascolti tv, a sorpresa, finora hanno premiato il game show di Gerry Scotti. Un risultato sorprendente e inatteso frutto anche della strategia Mediaset di mandare in onda la trasmissione per tutta l’estate riuscendo, così, a fidelizzare il pubblico. Anche nella serata di domenica 7 settembre a vincere è stato il game show in onda su Canale 5, che ha raccolto 3.706.000 spettatori pari al 21% di share contro i 3.198.000 spettatori (18,2% share) ottenuti da Affari tuoi su Rai 1.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Dog Days: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Bruno Vespa lascia la Rai? Il giornalista: “Non ho firmato il rinnovo e ho un’offerta da Mediaset”
TV / Ascolti tv domenica 7 settembre: Imma Tataranni 3, La notte nel cuore, Presa Diretta
Ti potrebbe interessare
TV / Dog Days: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Bruno Vespa lascia la Rai? Il giornalista: “Non ho firmato il rinnovo e ho un’offerta da Mediaset”
TV / Ascolti tv domenica 7 settembre: Imma Tataranni 3, La notte nel cuore, Presa Diretta
TV / Il lago della vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 7 settembre 2025
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 15esima puntata
TV / Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Uncharted: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Imma Tataranni 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 7 settembre 2025, su Rai 3
Ricerca