Sondaggi politici elettorali: Supermedia 30 aprile 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Fratelli d’Italia continua a crescere, mentre Lega e M5s registrano una lieve contrazione. In leggero aumento il consenso verso il Pd, che resta il secondo partito dopo il Carroccio. È quanto emerge dalla Supermedia Agi/Youtrend di questa settimana, elaborata sugli ultimi sondaggi politici.

Premiata dunque la strategia d’opposizione del partito di Giorgia Meloni, che questa settimana si è schierato in favore dell’abolizione del coprifuoco e ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza. Alla Lega, in competizione con FdI per il primato del centrodestra, sembra non aver giovato la spaccatura su questo fronte. Per quanto riguarda il Movimento, invece, il calo che potrebbe essere dovuto alle conseguenze del controverso video di Beppe Grillo in difesa del figlio, indagato per uno stupro di gruppo insieme a tre amici, e alla rottura con la piattaforma Rousseau.

La Supermedia Agi/Youtrend è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, realizzati dal 15 al 28 aprile dagli istituti Demopolis, EMG, Noto, SWG e Tecnè. Le variazioni sono segnalate sulla base del confronto col dato di due settimane fa.

Sondaggi politici elettorali: intenzioni di voto

Lega : 22,3% (-0,1%)

: 22,3% (-0,1%) Pd : 18,9% (+0,1%)

: 18,9% (+0,1%) FdI : 17,7% (+0,3%)

: 17,7% (+0,3%) M5S : 16,7 % (-0,3%)

: 16,7 % (-0,3%) FI : 7,6% (-0,1%)

: 7,6% (-0,1%) Azione : 3,2% (-0,3%)

: 3,2% (-0,3%) Italia Viva : 2,5% (-0,6%)

: 2,5% (-0,6%) Sinistra Italiana : 2,3% (=)

: 2,3% (=) Verdi : 1,8% (=)

: 1,8% (=) Art.1/Mdp : 1,4 (-0,1%)

: 1,4 (-0,1%) +Europa: 1,3% (-0,2%)

Le componenti del Governo Draghi

Giallo-rossa (Pd, M5s, Mdp): 36,9%

(Pd, M5s, Mdp): 36,9% Centrodestra (Lega, FI, altri): 31%

(Lega, FI, altri): 31% Centrista/liberale (Iv, Az, +E): 7%

COME SI FANNO I SONDAGGI?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

