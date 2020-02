Coronavirus, gli italiani stanno con Conte: l’86% approva le misure di governo e Regioni

Gli italiani sono favorevoli alle misure prese dal governo e dalle Regioni al fine di contrastare la diffusione in Italia del coronavirus. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per DiMartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris in onda su La7.

Secondo la rilevazione dell’istituto di Nando Pagnoncelli l’86 per cento degli italiani, dunque, approverebbe la politica di Palazzo Chigi e di Veneto e Lombardia per quanto riguarda l’isolamento delle due regioni al fine di non far espandere il focolaio epidemico da Covid – 19. Mentre, al contrario, solo il 9 per cento dei cittadini considera le misure di Giuseppe Conte troppo esagerate.

E, sempre per quanto riguarda i provvedimenti dell’esecutivo al fine di fronteggiare il virus proveniente da Wuhan, in Cina, non sono mancati scontri tra il premier e il leader della Lega Matteo Salvini. “Superati i 100 contagi. Ma per qualche genio al governo fino a pochi giorni fa il problema erano Salvini e la Lega, vergogna”, aveva esordito il segretario del Carroccio qualche giorno fa. Secondo il 61 per cento degli italiani, però, l’attacco di Salvini a Conte è stato un errore, mentre il 31 per cento ha dato ragione all’ex ministro degli Interni.

“Mi dispiace che ci siano queste reazioni, qui non ci deve essere differenza di colore politico, su un’emergenza nazionale come il Coronavirus non si può distinguere tra forze di maggioranza e opposizione”, è stata la risposta del Presidente del consiglio al leader leghista da Massimo Giletti a Non è l’arena.

