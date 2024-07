Sondaggi politici elettorali oggi 12 luglio 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – A un mese dalle elezioni europee, Fratelli d’Italia (FdI) si conferma ancora il primo partito del Paese, mentre Forza Italia supera la Lega anche senza l’apporto di Noi Moderati. Tra le fila dell’opposizione invece continua il buon momento del Partito democratico (Pd) e di Alleanza Verdi/Sinistra (Avs), mentre il Movimento 5 stelle (M5s) non scende sotto la doppia cifra percentuale. Al centro nessun partito supera la soglia del 4 per cento ma Azione di Carlo Calenda resta davanti a Italia Viva (Iv) di Matteo Renzi e a +Europa di Riccardo Magi ed Emma Bonino. È quanto emerge dall’ultima Supermedia YouTrend/Agi, calcolata sulla base dei più recenti sondaggi dei principali istituti. Rispetto alle Europee dell’8 e 9 giugno, il partito di Giorgia Meloni guadagna 0,2 punti percentuali, salendo al 29 per cento. Il Pd perde invece 0,3 punti, scendendo al 23,4 per cento. Cresce invece il M5s, salito al 10,3 per cento (+0,3%). Cala Forza Italia al 9 per cento perdendo 0,6 punti percentuali senza l’apporto di Noi Moderati di Maurizio Lupi ma supera comunque la Lega di Matteo Salvini, in discesa di 0,5 punti all’8,5 per cento. Sesta forza politica italiana si conferma l’Alleanza Verdi/Sinistra con il 6,9 per cento, in aumento di 0,1 punti, seguita da Azione al 3,3 per cento (in calo dello 0,1%) e da Italia Viva, stabile al 2 per cento. Stesso dato delle Europee anche per +Europa, ferma all’1,9 per cento. Scende all’1,8%, in calo di 0,4 punti, la lista Pace, Terra e Dignità di Michele Santoro, seguita da Noi Moderati, che resta stabile all’1,1 per cento, e da Sud chiama Nord, che arriva all’1%, in discesa di 0,2 punti percentuali.

PARTITI

FDI 29 (+0,2)

PD 23,8 (-0,3)

M5S 10,3 (+0,3)

Forza Italia 9 (-0,6)

Lega 8,5 (-0,5)

Alleanza Verdi/Sinistra 6,9 (+0,1)

Azione 3,3 (-0,1)

Italia Viva 2,0 (=)

+Europa 1,9 (=)

Pace, Terra e Dignità 1,8 (-0,4)

Noi Moderati 1,1 (=)

Sud chiama Nord 1,0 (-0,2)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2022

Centrodestra 47,6 (+0,2)

Centrosinistra 32,6 (-0,2)

M5s 10,3 (+0,3)

Terzo Polo 5,3 (=)

Altri 4,2 (-0,3)

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile.

Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche: Tutti i sondaggi