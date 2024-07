Sondaggi politici elettorali oggi 26 luglio 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Un italiano su sei ha poca o nulla fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo rivela un sondaggio condotto da Termometro Politico per True Data.

Secondo la rilevazione – realizzata tra il 16 e il 18 luglio su un campione di 3mila individui – il 47,9% degli intervistati afferma di aver “per nulla” fiducia nella premier, mentre l’11,6% ne ha “poca”.

Al contrario, il 23% degli italiani ha “molta” fiducia in Meloni e il 17% ne ha abbastanza, mentre solo lo 0,5% non si esprime a riguardo.

Il partito della presidente del Consiglio, Fratelli d’Italia, resta quello che raccoglie più consensi, con un bacino di voti che secondo il sondaggio arriva al 29,2% degli aventi diritto. Il vantaggio sul Partito democratico – stimato al 24% – sarebbe di oltre cinque punti.

Tra gli altri partiti, il Movimento 5 Stelle viene dato al 9,9%, Forza Italia al 9,6%, la Lega all’8,5%, Alleanza Verdi Sinistra al 7,1%.

Sondaggi: le intenzioni di voto secondo Termometro Politico

FdI 29,2%

Pd 24%

M5S 9,9%

Forza Italia-Noi Moderati 9,6%

Lega 8,5%

Alleanza Verdi Sinistra 7,1%

Azione 3,1%

Italia Viva 1,9%

Pace Terra Dignità 1,9%

PiùEuropa 1,6%

Democrazia Sovrana Popolare 1,1%

Libertà 1%

Alternativa Popolare 0,4%

Altri 0,7%

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile.

Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

