Sondaggi politici elettorali oggi 5 luglio 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Michelle Obama è l’unica in grado di battere Donald Trump alle elezioni presidenziali Usa in caso di ritiro dalla corsa alla Casa Bianca da parte del presidente uscente Joe Biden: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Reuters/Ipsos.

Mentre si discute sull’eventuale ritiro o meno da parte di Joe Biden, infatti, i sondaggi hanno provato a immaginare cosa potrebbe succedere nel caso in cui a sfidare Donald Trump fossero altri candidati.

Se scendesse in campo l’ex First Lady otterrebbe il 50% contro il 39 per cento del tycoon. Kamala Harris, invece, verrebbe sconfitta per un punto: 42 per cento contro il 43% dell’ex presidente Trump.

Il governatore della California, Gavin Newsom, viene dato indietro di 3 punti, mentre la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, di 5.

Tuttavia, al contrario di quello che si pensa, Joe Biden è ancora un candidato piuttosto forte: nonostante le difficoltà nel dibattito televisivo, infatti, l’attuale presidente degli States è dato al 40%, ovvero a pari punti con Donald Trump che ottiene la stessa percentuale.

