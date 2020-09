Due asteroidi voleranno vicino alla Terra oggi: sono grandi quanto un aereo

Due asteroidi in un giorno passeranno vicino alla Terra. Proprio oggi, due rocce spaziali della dimensione di un aereo voleranno vicino al nostro pianeta: per fortuna, nonostante la vicinanza, la Nasa rassicura che non corriamo alcun pericolo. Soltanto la scorsa domenica abbiamo assistito al passaggio di 2010 FR, un asteroide la cui dimensione è paragonabile al doppio della Piramide di Cheope. E, quest’oggi, sono in arrivo altri due corpi celesti: si tratta di 2020 PT4, di recente scoperta e, stando alle informazioni reperite dal JPL della Nasa, sembra essere arrivato già vicinissimo alla Terra.

2020 PT4, secondo le prime stime, è lungo 36 metri e volerà a 1,8 milioni di chilometri dalla Terra. L’asteroide si sta avvicinando alla Terra alla velocità di 12,56 km/s e raggiungerà la distanza minima alle 17:52 (ora italiana). Il secondo asteroide invece è 2020 RJ, anch’esso di recente scoperta e il cui passaggio sarà ancor più ravvicinato rispetto al primo asteroide: volerà a 1,3 milioni di chilometri dalla Terra e il suo diametro è di 25 metri.

Leggi anche:

1. Un asteroide potrebbe colpire la Terra il prossimo 2 novembre / 2. Un asteroide gigante sta per “sfiorare” la Terra. Nasa: “Più grande del 90% della media”

Potrebbero interessarti Coronavirus, contagiata nel bagno di un aereo da Milano: lo studio che spiega perché può accadere Scoperto il nesso tra i terremoti nell’Appennino e l’anidride carbonica nelle falde Un asteroide potrebbe colpire la Terra il prossimo 2 novembre