Un asteroide gigante sta per “sfiorare” la Terra. Nasa: “Più grande del 90% della media”

Un asteroide sta per sfiorare la Terra. Il corpo celeste, dal diametro di 1.000 piedi, è denominato 2002 NN4 ed è costantemente monitorato dalla Nasa. L’asteroide sfiorerà la Terra sabato e anche nei giorni successivi, ma desta attenzione per via della sua dimensione paragonata a quella di sette campi da calcio, lungo circa 735 metri, più grande del 90% della media degli altri asteroidi. La distanza di sicurezza però dovrebbe essere garantita secondo la Nase e la possibilità che il corpo possa colpire il nostro pianeta è pressoché remota.

Un asteroide gigante, grande quanto un campo da calcio: possibilità di impatto remota

Secondo gli esperti, l’asteroide 163348 ha una luminosità di H=20.1 ed una velocità variabile che può raggiungere circa 11 chilometri al secondo. In più, la distanza minima dalla Terra per questo passaggio è intorno a 5 milioni di chilometri e dovrebbe essere raggiunta intorno alle 5:20 di sabato. Nelle ore successive, il corpo celeste si avvicinerà ancora all’orbita della Terra ma senza rischi. Secondo la Nasa, il corpo celeste tornerà vicino alla Terra nei prossimi decenni, ma con distanze superiori rispetto a quella prevista per questo sabato.

Leggi anche:

1. La Cina vuole esplorare un asteroide e una cometa / 2. Un gigantesco asteroide ha sfiorato la Terra

Potrebbero interessarti La Nasa cerca volontari per una “quarantena” spaziale Il liceale di Monfalcone che ha creato una formula matematica in grado di superare Archimede “Il Coronavirus non è partito dal mercato di Wuhan”: lo studio