Un gigantesco asteroide ha sfiorato la Terra

L’asteroide che ha sfiorato la Terra

Mentre stavamo dormendo il gigantesco asteroide ”1997 BQ” ha sfiorato la Terra. E’ successo questa notte, intorno alle 3,45 del mattino del 22 maggio. Gli scienziati hanno calcolato le sue dimensioni e lo hanno classificato appunto come un asteroide gigante per il suo diametro tra i 670 metri e 1,5 chilometri. La Nasa e Esa hanno monitorato la situazione e hanno spiegato fin da subito che l’asteroide non sarebbe stato pericoloso per noi terrestri perché la sua traiettoria non includeva direttamente il nostro Pianeta. L’asteroide, infatti, ci ha solo sfiorati. Anche perché se un’asteroide di queste dimensioni dovesse colpire la Terra, le conseguenze sarebbero catastrofiche. Sul sito ufficiale dell’Esa e della Nasa o sul sito del Virtual Telescope Project è stata trasmessa la diretta streaming dell’evento.

Leggi anche: Quante persone sono morte nella storia perché colpite da un meteorite?

Potrebbero interessarti Le spettacolari foto degli angeli di mare, i misteriosi animali che non avevate mai visto Coronavirus in Amazzonia, il fotografo Salgado: “È il genodicio degli indigeni”. E Bolsonaro mette all’asta i suoi lavori Bandiere Blu 2020, la classifica delle spiagge più belle d’Italia