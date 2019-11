La Cina vuole esplorare un asteroide e una cometa

La Cina vuole esplorare con un’unica sonda un asteroide vicino alla Terra e una cometa. La missione è allo studio degli ingegneri spaziali cinesi, che stanno studiando le tecnologie necessarie.

Lo ha annunciato Huang Jiangchuan, un ricercatore della Accademia cinese di tecnologia spaziale, in occasione della prima Assemblea cinese delle scienze spaziali a Xiamen, nella provincia del Fujian in Cina orientale.

La missione spaziale prevede di inviare una sonda nei pressi di un asteroide denominato 2016HO3 e poi atterrare su di esso per prelevare dei campioni. La sonda tornerà poi in prossimità della Terra e invierà una capsula per consegnare agli scienziati i campioni. Successivamente, con il supporto della gravità della Terra e di Marte, arriverà finalmente nella fascia principale di asteroidi e nell’orbita della cometa 133P.

L’asteroide 2016HO3 ha un rapporto molto stretto con la Terra ed è conosciuto come “mini luna” o quasi satellite. Ha un diametro di circa 40-100 metri e una densità di circa 2,7 grammi per centimetro cubo. La missione cinese vuole scoprire qualcosa di più, per esempio da dove viene questo asteroide e che relazione ha con la Terra e con la Luna.

La cometa 133P, invece, è la prima cometa che si trova all’interno della principale fascia di asteroidi. Questo corpo celeste mostra le caratteristiche sia di un asteroide che di una cometa. Il diametro maggiore del nucleo di 133P è di circa 5,4 chilometri e la sua densità è di circa 1,4 grammi per centimetro cubo.

È morto Alexei Leonov, primo uomo a “passeggiare” nello spazio

Potrebbero interessarti Diga sul Nilo: al via negli Usa il vertice tra Egitto, Etiopia e Sudan Libia, ministro Esteri di Haftar a TPI: “Sarraj vi inonderà d’immigrati. Memorandum? Italia non doveva firmare, ora paga conseguenze” | VIDEO In Liberia c’è penuria di banconote, lunghe file ai bancomat