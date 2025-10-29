Turbolenze in volo: così Emirates lavora per ridurre al minimo imprevisti e gravi episodi

Le turbolenze stanno diventando una sfida sempre più seria per le compagnie aeree a causa della loro crescente frequenza e gravità. Per questo motivo Emirates ha adottato un approccio proattivo basato sui dati per affrontare gli occasionali inconvenienti e pianificare voli più fluidi e sereni.

La compagnia aerea ha adottato proattivamente una strategia diversificata e multilivello, sfruttando molteplici fonti di informazione per fornire dati accurati e in tempo reale sulle turbolenze. Questo approccio ha contribuito a ridurre gli imprevisti e gravi episodi di turbolenza sui voli della sua rete, con nuove iniziative lanciate lo scorso anno che hanno contribuito a migliorare l’esperienza di bordo per passeggeri ed equipaggio.

Il Capitano Hassan Alhammadi, Vicepresidente Senior Divisionale delle Operazioni di Volo di Emirates, ha dichiarato: “Siamo consapevoli che la turbolenza rimane una sfida costante che non può essere completamente eliminata, ma ci impegniamo a fare tutto il possibile per ridurre al minimo gli imprevisti e gravi episodi di turbolenza, collaborando con partner che condividono la nostra visione di utilizzare tecnologie avanzate e adottare l’intelligenza artificiale per migliorare le operazioni. Sebbene siamo ancora nelle fasi iniziali, stiamo già riscontrando i potenziali benefici che questi sistemi possono offrire”.

“Sebbene non possiamo promettere voli senza turbolenze – ha aggiunto -, queste iniziative hanno contribuito a una significativa riduzione degli incidenti imprevisti dovuti a turbolenze gravi nel corso dell’ultimo anno, contribuendo a rendere i viaggi più sicuri e confortevoli per i nostri clienti. Il nostro approccio multilivello con partner tecnologici e di previsione meteorologica e la partecipazione attiva al programma IATA Turbulence Aware ci consentono inoltre di fornire dati e approfondimenti preziosi al più ampio settore dell’aviazione, mentre lavoriamo collettivamente per affrontare questa crescente sfida meteorologica”.

L’attuale configurazione di rilevamento meteorologico di Emirates riunisce SkyPath, Lido mPilot di Lufthansa Systems e IATA Turbulence Aware in una configurazione complementare, offrendo un’innovazione rivoluzionaria tramite intelligenza artificiale, apprendimento automatico, dati sulla turbolenza in tempo reale raccolti tramite crowdsourcing e report dei piloti:

SkyPath: Emirates ha collaborato con SkyPath lo scorso anno per sviluppare e migliorare le previsioni meteorologiche basate sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico, in grado di identificare le aree di turbolenza non rilevate dai metodi convenzionali. La piattaforma di SkyPath integra i report sulle turbolenze in tempo reale di migliaia di aeromobili con analisi all’avanguardia, utilizzando l’intelligenza artificiale avanzata e l’apprendimento automatico per generare previsioni accurate, anche per aree senza attività di volo in corso o con turbolenze “in aria pulita”.

SkyPath raccoglie informazioni da diverse fonti: dati Eddy Dissipation Rate (EDR) per misurazioni universali della turbolenza, dati del transponder Automatic Dependent Surveillance–Broadcast (ADSB) e la tecnologia brevettata SkyPath per accelerometro iPad, che traduce il movimento del dispositivo in misurazioni precise della turbolenza, fornendo ai piloti informazioni fruibili. Questo approccio multi-fonte basato sull’intelligenza artificiale garantisce una copertura globale e un’accuratezza predittiva leader del settore.

Lido mPilot Weather Predictions: la partnership di lunga data di Emirates con Lufthansa Systems offre un’applicazione di cartografia di navigazione mobile personalizzata, studiata su misura per le esigenze operative della compagnia aerea. Grazie a partnership con fonti come il Servizio Meteorologico Tedesco, Lido mPilot fornisce previsioni meteo ad alta precisione, dati in tempo reale su nuvolosità e convezione, oltre a previsioni su turbolenza e formazione di ghiaccio, per una maggiore consapevolezza della situazione da parte dei piloti. Emirates collabora costantemente con il team Lido per migliorare la qualità dei dati meteorologici e la copertura globale.

IATA Turbulence Aware: da quando ha aderito al programma IATA Turbulence Aware lo scorso anno, Emirates ha contribuito attivamente e utilizzato dati sulle turbolenze in tempo reale dalla sua vasta rete in Medio Oriente, Africa, Asia e Australia. Questi dati confluiscono nella piattaforma globale IATA sulle turbolenze, che aggrega i dati delle compagnie aeree partecipanti in tutto il mondo per fornire una visione completa e in tempo reale delle condizioni atmosferiche.

Integrando queste informazioni nella sua applicazione di cartografia elettronica dei bagagli di volo, Emirates fornisce ai suoi piloti visualizzazioni in tempo reale delle turbolenze. Ciò consente un processo decisionale più consapevole in cabina di pilotaggio, consentendo agli equipaggi di prevedere ed evitare le zone turbolente, migliorando in definitiva il comfort dei passeggeri, la sicurezza operativa e l’efficienza del carburante.