HeySun – Expo della Transizione Energetica: dal 25 al 27 settembre a SiciliaFiera

Dal 25 al 27 settembre 2025, SiciliaFiera (Catania) ospita di HeySun – Expo della Transizione Energetica, un appuntamento internazionale che unisce scienza, tecnologia e industria, ponendo al centro il tema della transizione energetica e delle infrastrutture resilienti. L’evento coinvolgerà istituzioni, università, imprese e centri di ricerca, configurandosi come piattaforma d’eccellenza per lo scambio di conoscenze e lo sviluppo di soluzioni innovative.

Durante i tre giorni della manifestazione si alterneranno convegni, panel tematici e tavoli tecnici, distribuiti lungo tutto il programma. HeySun si conferma una piattaforma di business dinamica, ma anche un’occasione preziosa di formazione e aggiornamento sui temi dell’accelerazione della transizione energetica in corso. Imprese, istituzioni e professionisti avranno la possibilità di confrontarsi all’interno della più grande area espositiva sulla tematica dell’energia in Sicilia.

Focus tematici

Idrogeno rinnovabile e nuovi vettori energetici : verranno presentate le ultime ricerche su produzione, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno verde, con focus su elettrolizzatori avanzati, idruri metallici, sistemi LOHC e tecnologie Power-to-X per combustibili sintetici.

: verranno presentate le ultime ricerche su produzione, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno verde, con focus su elettrolizzatori avanzati, idruri metallici, sistemi LOHC e tecnologie Power-to-X per combustibili sintetici. Infrastrutture energetiche resilienti : a partire dalle lezioni apprese dalla recente crisi elettrica spagnola, si analizzeranno le strategie per costruire reti intelligenti, flessibili e capaci di assorbire shock sistemici.

: a partire dalle lezioni apprese dalla recente crisi elettrica spagnola, si analizzeranno le strategie per costruire reti intelligenti, flessibili e capaci di assorbire shock sistemici. Innovazione digitale e intelligenza artificiale : largo spazio sarà dato all’uso di digital twin, AI generativa e simulazioni predittive per ottimizzare in tempo reale i flussi energetici e prevenire criticità sistemiche.

: largo spazio sarà dato all’uso di digital twin, AI generativa e simulazioni predittive per ottimizzare in tempo reale i flussi energetici e prevenire criticità sistemiche. Mix energetico integrato e sostenibile: una visione sistemica che integra rinnovabili, sistemi di accumulo e impianti programmabili, all’interno di un modello che unisce sostenibilità ambientale, sicurezza energetica e competitività industriale.

“Non basta produrre energia pulita: serve un sistema energetico intelligente, interconnesso e antifragile, capace di trasformare le crisi in opportunità di crescita”, sottolinea il professore Lanzafame. (Comitato Scientifico Hey – Sun)

Una vetrina internazionale per la transizione energetica

“Il Sole è il simbolo per eccellenza delle energie rinnovabili, ma HeySun 2025 abbraccia un orizzonte molto più ampio della sola produzione solare”, precisa Nino Di Cavolo ( Presidente SiciliaFiera) “L’evento sarà un’occasione unica per esplorare tutte le tecnologie e i protagonisti del cambiamento energetico: dal solare termodinamico all’eolico, dalla geotermia all’idroelettrico, fino ai nuovi modelli di mobilità sostenibile e alle smart cities”.

Qui il programma completo: https://www.heysun.it/programma-convegni-2025/