Strisce bianche sul pollo: sono pericolose? Cosa dice la scienza

Può capitare di notarle aprendo una confezione di petto di pollo: sottili linee bianche che attraversano la carne in senso longitudinale.

A prima vista possono far pensare a un’anomalia o a un segnale di scarsa qualità. In realtà si tratta di un fenomeno sempre più diffuso nella produzione avicola moderna e ben noto agli studiosi del settore.

Queste striature, tecnicamente definite “white striping”, sono state oggetto di diversi studi negli ultimi anni perché rappresentano una modifica nella struttura del muscolo del pollo. Comprendere cosa sono e da cosa dipendono è importante per distinguere tra una semplice variazione della carne e un reale problema di sicurezza alimentare.

Cosa sono le strisce bianche sul petto di pollo

Le striature bianche che si osservano sul petto di pollo sono depositi di tessuto adiposo e connettivo che si sviluppano all’interno del muscolo.

A livello visivo appaiono come linee sottili parallele alle fibre muscolari e risultano particolarmente evidenti nei petti di dimensioni più grandi.

Il fenomeno è stato descritto per la prima volta nella letteratura scientifica negli anni 2000 e viene collegato principalmente alla rapida crescita dei polli da carne allevati per la produzione intensiva.

Negli ultimi decenni, grazie alla selezione genetica e alle tecniche di allevamento, i polli raggiungono il peso di macellazione in tempi molto più brevi rispetto al passato.

Questa crescita accelerata può portare il tessuto muscolare a svilupparsi in modo non completamente uniforme. In alcuni casi, parte delle fibre muscolari viene progressivamente sostituita da tessuto adiposo o connettivo, che si manifesta visivamente sotto forma di striature bianche.

Le striature sono pericolose per la salute?

Dal punto di vista della sicurezza alimentare, la presenza di strisce bianche non rende il pollo nocivo. Non si tratta di un segnale di contaminazione batterica né di deterioramento del prodotto.

Le carni con white striping sono considerate sicure per il consumo umano e non sono associate a rischi sanitari specifici.

Tuttavia, la presenza di queste striature comporta alcune differenze nella composizione nutrizionale. Diversi studi indicano che i petti di pollo con white striping possono presentare un contenuto di grasso leggermente più elevato e una percentuale di proteine leggermente inferiore rispetto ai petti privi di striature.

Questa variazione non è tale da trasformare il pollo in un alimento poco salutare, ma può influenzarne il profilo nutrizionale e le caratteristiche organolettiche.

In particolare, alcuni consumatori riferiscono una consistenza leggermente più fibrosa o meno succosa dopo la cottura.

È importante sottolineare che il fenomeno riguarda principalmente la qualità della carne e non la sua sicurezza. La carne resta idonea al consumo purché sia conservata correttamente e cotta secondo le normali norme igieniche.