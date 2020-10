Zingaretti a TPI: “Io ministro? No, già duro fare segretario e governatore”

“In questi mesi ho onorato un doppio impegno, quello di presidente della Regione Lazio e di leader nazionale (del Pd, ndr), e oggi avverto un po’ il peso e la fatica di un doppio ruolo”. Le parole di Nicola Zingaretti, pronunciate a margine della presentazione del V Rapporto Mafie nel Lazio, hanno innescato voci circa un possibile passo indietro dello stesso Zingaretti dalla carica di segretario Pd o da quella di governatore. Fonti vicine allo stesso leader, tuttavia, chiariscono a TPI il contesto della frase: il leader dem non ha detto testualmente che è stanco di essere sia il segretario del Pd che il presidente della Regione Lazio, bensì – rispondendo alla domanda se ora volesse fare anche il ministro, come suggerito tra gli altri dall’ex premier Renzi – ha spiegato che già è stancante essere governatore e segretario Pd, figurarsi essere anche ministro.

“In questi mesi ho onorato un doppio impegno, quello di presidente della Regione Lazio e di leader nazionale e oggi avverto un po’ il peso e la fatica di un doppio ruolo, soprattutto nel momento del Covid, che richiederà una presenza costante”, aveva detto Zingaretti. “L’impegno di leader nella fase che abbiamo davanti sarà importante, ricca di discussione politica, di sostegno al governo, di rigore, ma troveremo una risposta anche a questa situazione che è faticosa, molto pesante e a cui io credo molto. Per questo ho fatto davvero di tutto per onorare questo doppio ruolo. Nelle prossime settimane vedremo e discuteremo su come andare avanti”.

