Voto M5S su Rousseau sulle Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria

Presentarsi o meno alle Elezioni Regionali in Emilia-Romagna e Calabria del 26 gennaio 2020: i vertici del M5S hanno deciso di lasciare la decisione agli iscritti con un voto sulla piattaforma online Rousseau. Ad annunciare la consultazione è stato il Blog delle Stelle, sito di riferimento del Movimento. Il voto è previsto oggi, giovedì 21 novembre 2019, dalle ore 12,00 alle 20,00. Qui riportiamo le principali informazioni.

Voto M5S su Rousseau, l’annuncio del Blog delle Stelle: “Serve una riflessione”

“Ci siamo confrontati. Abbiamo consultato le persone che portano dalla prima ora sulle spalle questo Movimento, e tutti – ha annunciato il blog M5S ieri, mercoledì 20 novembre – concordano che serva un momento di riflessione, di standby. Ma decidiamo insieme. È quindi il momento di chiederci se questa grande mobilitazione di crescita e rigenerazione sia compatibile con le attività elettorali. Per questo abbiamo deciso di sottoporre agli iscritti la decisione riguardante la partecipazione alle imminenti elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria”.

E ancora, “Partecipare alle elezioni richiede uno sforzo organizzativo, anche nazionale, e di concentrazione altissimo. Ciascuno di noi deve interrogarsi, con la massima responsabilità, sul contributo che sente di dare nei prossimi mesi, su dove sente più giusto che i suoi portavoce dirigano il proprio impegno. Deve chiedersi se pensa se siamo capaci, tutti insieme, in un grande lavoro di rete di condivisione e divisione degli incarichi, di essere utilmente presenti su diversi fronti. Qualsiasi cosa sceglieremo, la affronteremo come sempre con tutta la dedizione di cui siamo capaci”.

Perché si vota: la crisi del Movimento e il crollo in Umbria

Il voto M5S sulla piattaforma Rousseau arriva in un momento di estrema difficoltà per il Movimento, che, dopo la debacle delle Elezioni Europee dello scorso 26 maggio, quando è piombato al 17,1 per cento dei consensi, non è riuscito a recuperare la fiducia dell’elettorato, che lo aveva portato al dato record del 32,2 per cento alle Politiche di 15 mesi prima. La fine dell’esperienza di governo con la Lega, ad agosto, e la nascita dell’alleanza con il Pd non è servita per un rilancio, come dimostrato dai numerosi sondaggi sulle intenzioni di voto.

Le Regionali in Umbria del 27 ottobre, con i pentastellati sono precipitati sotto il 10 per cento, hanno confermato la profonda crisi e alimentato i timori per i successivi appuntamenti elettorali: le elezioni in Emilia Romagna e Calabria del prossimo 26 gennaio, appunto. È iniziata quindi una valutazione sull’opportunità o meno di presentarsi alle urne, con la consapevolezza che una nuova sonora sconfitta può essere un colpo mortale per il partito. Di Maio, assediato dalla base, dai territori, e dalla tentazione di non candidare il Movimento, alla fine ha deciso di affidarsi alla piattaforma online ufficiale.

Nel post del blog delle Stelle che ha annunciato il voto online su Rousseau si parla anche di una trasformazione in atto nel M5S. “Se dieci anni fa abbiamo avuto la capacità di superare il modello partitico novecentesco e proporre una alternativa moderna ed efficiente, oggi siamo chiamati a superare noi stessi, la stessa forma che la nostra creatura ha assunto. Siamo in evoluzione continua e quello che faremo insieme è solo un altro passo avanti. Il Movimento cambierà ancora e tra dieci anni ci saranno nuove parole guerriere e nuovi contributi”.

Come e quando si vota

L’apertura del voto M5S sulla piattaforma Rousseau sulla partecipazione alle Elezioni Regionali di Emilia Romagna e Calabria è stato fissato per le ore 12,00 con chiusura alle ore 20,00. L’indirizzo web è Rousseau.movimento5stelle.it. Ad esprimersi sono tutti gli iscritto all’associazione Movimento 5 Stelle. Una volta connessi al sito bisogna inserire username e password per accedere. L’esito della votazione, di consueto, viene pubblicato sul Blog delle Stelle pochi minuti dopo la conclusione del voto.

Il quesito

Il voto su Rousseau prevede un “Sì” o un “No” alla partecipazione del M5S alle Elezioni Regionali in Emilia Romagna e Calabria.

Alla vigilia del voto in ambienti del Movimento 5 Stelle è stato previsto il via libera degli iscritti alla discesa in campo. “Sarà almeno il 75 per cento”, è la riflessione di un deputato riportata dall’Ansa.

Il disappunto nel M5S: “Voto umiliante”

Ai piani alti del M5S non tutti hanno gradito la scelta di Di Maio di affidarsi alla consultazione online. Il disappunto riguarda in particolare i deputati calabresi. In un duro post su Facebook il deputato Francesco Forciniti ha parlato di “umiliante votazione online”, indetta “con un preavviso a dir poco ridicolo”. E ha attaccato: “Se ci sarà impedito di partecipare alle prossime elezioni regionali calabresi si sarà consumato un subdolo gioco di palazzo per lasciare al Pd qualche possibilità in più di salvare le proprie poltrone emiliane, con l’illusione da parte di qualche stratega romano che questo possa rafforzare il governo giallorosso”.

“Evidentemente – ha continuato il parlamentare – l’esperienza del caso Diciotti e del rapporto con Salvini non ci ha ancora fatto capire che piegarsi alla volontà degli alleati di turno non rafforza in alcun modo il governo”.

Il voto precedente: il 3 settembre “Sì” al governo con il Pd

L’ultimo importante voto del M5S su Rousseau si è svolto il 3 settembre scorso, quando gli iscritti al Movimento sono stati chiamati a scegliere se dar vita a un nuovo governo con il Pd. Quel giorno il 79,3 per cento dei pentastellati ha detto “Sì” all’esecutivo con i Dem. Precisamente i “Sì” sono stati 63.146 e i “No” 16.488, pari al 20,7 per cento del totale (complessivamente al voto 79.634 persone su una base di 117.194 aventi diritto).