Il M5S affida al voto dei suoi iscritti sulla piattaforma Rousseau la decisione se correre o meno alle prossime elezioni regionali, in programma il 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna e Calabria. La votazione si terrà domani, giovedì 21 novembre, tra le ore 12.00 e le 20.00. L’annuncio è arrivato in serata con un articolo sul Blog delle Stelle, il blog ufficiale del Movimento.

“Ci siamo confrontati. Abbiamo consultato le persone che portano dalla prima ora sulle spalle questo Movimento, e tutti concordano che serva un momento di riflessione, di standby. Ma decidiamo insieme”, si legge nell’articolo.

“Partecipare alle elezioni richiede uno sforzo organizzativo, anche nazionale, e di concentrazione altissimo. Ciascuno di noi deve interrogarsi, con la massima responsabilità, sul contributo che sente di dare nei prossimi mesi, su dove sente più giusto che i suoi portavoce dirigano il proprio impegno. Deve chiedersi se pensa se siamo capaci, tutti insieme, in un grande lavoro di rete di condivisione e divisione degli incarichi, di essere utilmente presenti su diversi fronti”.

“Qualsiasi cosa sceglieremo”, scrive il M5S, “la affronteremo come sempre con tutta la dedizione di cui siamo capaci. A noi la scelta”.

Nell’articolo di parla anche del momento di trasformazione in atto nel Movimento. “Se dieci anni fa abbiamo avuto la capacità di superare il modello partitico novecentesco e proporre una alternativa moderna ed efficiente, oggi siamo chiamati a superare noi stessi, la stessa forma che la nostra creatura ha assunto. Siamo in evoluzione continua e quello che faremo insieme è solo un altro passo avanti. Il MoVimento cambierà ancora e tra dieci anni ci saranno nuove parole guerriere e nuovi contributi”.

“Da tempo stiamo lavorando alla creazione del team del futuro e tra meno di un mese ci saranno 12 facilitatori per altrettante aree tematiche e 6 facilitatori per la parte organizzativa. A loro sarà affidato il compito di raccogliere idee e progetti tra tutti gli iscritti e i cittadini di buona volontà e realizzare una sintesi perché il MoVimento 5 Stelle possa realizzarli. Per tre mesi il team del futuro si dedicherà alla raccolta e alla valutazione di questi progetti”.

A marzo poi si terranno “gli Stati Generali del Movimento”, cui saranno “presentati, discussi ed elaborati questi progetti.

“È il momento di chiederci se questa grande mobilitazione di crescita e rigenerazione sia compatibile con le attività elettorali. Per questo motivo abbiamo deciso di sottoporre agli iscritti la decisione riguardante la partecipazione alle imminenti elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria”, conclude l’articolo.

Potrebbero interessarti Il sindaco di Biella si scusa con Liliana Segre Salvini a TPI: "Le sardine? Pronti ad ascoltarle. Non vedo l'ora di vincere in Emilia Romagna" Sesto San Giovanni nega cittadinanza onoraria a Liliana Segre

Leggi anche:

Tutte le notizie sulle elezioni regionali in Emilia Romagna

ESCLUSIVO TPI: Calabria, il papabile candidato del PD alle Regionali Maurizio Talarico è un ex consigliere del centrodestra. Ma nessuno lo sa. Ecco le prove