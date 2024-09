Feltri insulta Boccia e poi abbandona la diretta | VIDEO

Uscita infelice di Vittorio Feltri che, durante in collegamento con L’aria che tira, ha insultato Maria Teresa Boccia rivelando di averla conosciuta durante un pranzo con l’ex ministro Sangiuliano.

Durante il collegamento, infatti, il giornalista ha spiegato di aver conosciuto Maria Teresa Boccia nel corso di un pranzo con l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in un noto locale di via della Spiga, a Milano.

Alla domanda del conduttore di David Parenzo su come gli sia stata presentata, Vittorio Feltri ha risposto: “Come un’amica. Come volevi che me la presentasse, come la sua troia? Dai”.

– Come ti è stata presentata Boccia?

– Come un’amica. Come volevi che me la presentasse? Come la sua troia?

Feltri lascia lo studio. Livello infimo #lariachetira pic.twitter.com/xNbQVZZQQG — Il Grande Flagello (@grande_flagello) September 10, 2024

Ripreso da Parenzo per quanto dichiarato, Feltri ha deciso di abbandonare il collegamento. “Perché l’uomo è figo, la donna è tr**a. È meglio che vada via, sì” ha commentato Angelo Bonelli, portavoce di Verdi/Sinistra Italiana, che era presente in studio. “È stata un’espressione davvero infelice, mi dispiace” ha aggiunto David Parenzo.