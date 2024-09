Vittorio Feltri: “Il ministro Sangiuliano si è fatto fottere dalla pucchiacca”

Anche il giornalista Vittorio Feltri ha commentato la vicenda Boccia-Sangiuliano all’indomani dell’intervista rilasciata al Tg1 dal ministro della Cultura.

In un video-commento postato sul sito del Giornale, Feltri definisce Sangiuliano, suo vicedirettore quando fondò Libero, una “persona veramente squisita”.

Poi, entrando nel merito della vicenda, dichiara: “Bisogna stare molto attenti cosa è successo con questa bella ragazzotta… quando un uomo e una donna stanno vicino, e si avvicinano e si avvicinano… finiscono a letto. Normale, per l’amor di Dio, ma bisogna stare molto attenti, perché quando una donna la porti a letto non la puoi portare anche in ufficio, sennò è un casino, perché le donne confondono l’ufficio con il letto e quindi pretendono anche di comandare. Ed è successo uno scandalo. Conosco Sangiuliano, persona squisita di primo livello, ma anche lui si è fatto fottere dalla pucchiacca come dicono a Napoli, e mi dispiace”.

Per chi non lo sapesse quando Vittorio Feltri fa riferimento alla “pucchiacca”, utilizza un termine in gergo napoletano con il quale si intende l’organo genitale femminile.