Vincenzo De Luca, chi è il nuovo presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca è il nuovo presidente della Regione Campania: il candidato del centrosinistra ha battuto lo sfidante di centrodestra, Stefano Caldoro.

Risultati Campania: seconda proiezione Rai

Vincenzo De Luca (centrosinistra): 63,6 per cento

Stefano Caldoro (centrodestra): 20,9 per cento

Risultati Campania: prima proiezione Rai (9% campione)

Vincenzo De Luca (centrosinistra): 60,2 per cento

Stefano Caldoro (centrodestra): 20,3 per cento

Ma chi è il nuovo governatore della Campania? Di seguito, tutto quello che c’è da sapere.

Vincenzo De Luca, la carriera

Classe 1949, Vincenzo De Luca è nato a Ruvo del Monte in provincia di Potenza. Fin dai primi anni però si trasferisce con la sua famiglia a Salerno, dove completa il percorso di studi conseguendo la maturità al Liceo ginnasio Torquato Tasso. Inizialmente si iscrive a Medicina a Napoli, ma con il crescere del suo interesse per la politica sceglie di abbandonare questo percorso universitario trasferendosi a Filosofia presso l’Università degli Studi di Salerno.

Dopo essersi laureato ha insegnato filosofia nelle scuole superiori, per poi dedicarsi a tempo pieno alla sua passione per la politica. Quando aveva solamente 20 anni si è iscritto al PCI e successivamente ha lavorato come sindacalista nel settore agrario.

Nel 1990 poi sono cominciati i primi incarichi nell’amministrazione comunale nella sua città, ma la grande occasione arriva nel 1993 quando viene eletto sindaco di Salerno. Una carica che ha ricoperto per circa vent’anni, con una sola pausa di cinque anni e mezzo.

Deputato tra le fila dei Democratici di Sinistra tra il 2001 e il 2008, alle elezioni regionali del 2010 è il candidato del centrosinistra in Campania venendo però sconfitto da Stefano Caldoro.

Vita privata

Vincenzo De Luca è stato sposato dal 1979 al 2008 con la sociologa Rosa Zampetti, da cui ha avuto due figli. Il primo, nato nel 1989 è Piero De Luca, referendario presso la Corte di giustizia dell’Unione europea e attuale deputato del Partito Democratico. Il secondo è Roberto De Luca. Classe 1983 è responsabile del dipartimento di economia della federazione provinciale di Salerno del Partito Democratico. Attualmente Vincenzo De Luca è impegnato in una relazione con l’architetto Maria Maddalena Cantisani.

TUTTO SULLE ELEZIONI REGIONALI 2020

Leggi anche: 1. Il presidente della Campania Vincenzo De Luca è indagato per falso e truffa: “Favorì i suoi 4 autisti”; 2.Campania, nella lista animalista pro-De Luca un manager del settore pelle; 3.Regionali, niente alleanze col M5s. Ora per il Pd è rischio disfatta: può regalare tre regioni a Salvini /4. Sondaggi politici: elezioni regionali, il Pd rischia di perdere Puglia e Marche /5. Elezioni Regionali, le performance dei candidati su Facebook a confronto: chi ha speso di più e chi ha più interazioni

Qui tutte le notizie sulle elezioni regionali 2020

Potrebbero interessarti Elezioni regionali 2020, chi ha vinto: tutti i risultati Francesco Acquaroli, chi è il nuovo presidente della Regione Marche Eugenio Giani, chi è il nuovo presidente della Regione Toscana