Il tweet virale di Zingaretti: “Barbara D’Urso ha portato la politica vicino alle persone”

“In un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica alle persone. Ce n’è bisogno!”. Un Tweet di elogio per la presentatrice Barbara D’Urso che sta velocemente diventando virale. A scriverlo è stato il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. Non tutti però hanno preso bene le parole di Zingaretti, tantissimi i commenti negativi a corredo del post. C’è chi si chiede se “qualcuno” non si sia “impossessato dell’account”.

.@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 24, 2021



L’incredulità accomuna i vari commenti, tra chi scrive “Nicò elimina sto tweet per favore…”, e chi chiede al segretario giustificazioni: “Nicò ti prego di che hai scherzato o ti han fregato la password”.

Insomma, il segretario del Partito Democratico sottolinea l’utilità sociale della trasmissione condotta da Barbara D’Urso e in onda, ogni domenica, su Canale 5. Secondo lui, dunque, quel programma ha portato la voce della politica vicino alle persone ed è un fatto di cui gli italiani hanno profondamente bisogno. In realtà, leggendo i sondaggi, negli ultimi mesi è cresciuto il numero di indecisi o di persone che – intervistate per chiedere la loro preferenza elettorale – hanno dichiarato che allo stato attuale non si recherebbero alle urne per votare.

