Terzo e ultimo appuntamento con il TPI Fest 2023, in programma a Bologna, presso la Tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla. Tra gli ospiti di questo ultimo appuntamento: Francesca Bubba, Gianni Alemanno, Roberto Bertoni e Piero Ignazi. Di seguito la diretta della terza serata del TPI Fest.

TPI Fest 2023: la diretta della terza serata

Ore 19,10 – È il momento del monologo dell’attivista per i diritti della maternità Francesca Bubba dal titolo E tu, donna, partorirai con dolore. Qui l’articolo completo.

Ore 18,45 – Prende il via la terza e ultima serata del TPI Fest 2023.

TPI FEST 2023

Torna la festa di The Post Internazionale, che per il secondo anno consecutivo si terrà a Bologna. Il TPI Fest si svolgerà da venerdì 22 a domenica 24 settembre 2023 alla “Tettoia Nervi“, in piazza Lucio Dalla, nel cuore pulsante dello storico quartiere della Bolognina.

Tre serate in cui verranno discussi i principali argomenti dell’attualità politica e sociale per un importante momento di confronto sulle idee.

Ospiti alcuni fra i più noti nomi della politica e del giornalismo italiano: da Giuseppe Conte a Pier Luigi Bersani passando per Nicola Fratoianni, Roberto Fico, Galeazzo Bignami, Matteo Lepore, Jeremy Rifkin e tanti altri ancora.

Lo slogan del TPI Fest è: Fatti un’idea. La tua. La manifestazione culturale è patrocinata dal Comune di Bologna e sarà libera e ad ingresso gratuito.

Gli eventi del TPI Fest sono in programma il 22, 23 e 24 settembre 2023, ogni sera a partire dalle 19 fino alle 23,30 circa.