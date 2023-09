TPI Fest opiti e programma

• Pier Luigi Bersani (ex ministro ed ex segretario Pd)

• Galeazzo Bignami (Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti)

• Michele Bulgarelli (Segretario Cgil Bologna)

• Giuseppe Conte (Presidente del M5S ed ex premier)

• Roberto Fico (ex presidente della Camera)

• Nicola Fratoianni (Segretario di Sinistra Italiana)

• Marco Furfaro (Deputato e Responsabile iniziative politiche Pd)

• Matteo Lepore (Sindaco di Bologna)

• Elly Schlein (Segretaria Pd)

• Massimiliano Smeriglio (Europarlamentare ed ex vicepresidente della Regione Lazio)

E ancora:

• Giorgio Brizio (attivista per i diritti nell’epoca dei rovesci)

• Francesca Bubba (attivista per i diritti della maternità)

• Domenico De Masi (sociologo)

• Piero Ignazi (politologo)

• Stefano Mentana (vice direttore TPI)

• Antonio Misiani (Senatore e Responsabile Economia e Finanze, Imprese e Infrastrutture Pd)

• Jeremy Rifkin (economista e sociologo)

• Luca Telese (vice direttore TPI)

Seguirà il programma completo definitivo con giorni e orari in cui saranno presenti gli ospiti.

TPI Fest orario

Gli eventi del TPI Fest sono in programma il 22, 23 e 24 settembre 2023, ogni sera a partire dalle 19 fino alle 23,30 circa. Tutti gli incontri sono aperti al confronto, liberi e senza preconcetti. Attraverso dibattiti, analisi e punti di vista differenti vogliamo offrire chiavi di interpretazione del presente e una riflessione plurale sulla società, la politica, l’ambiente, la cultura e l’informazione libera, senza giri di parole. Per farti un’idea, la tua.