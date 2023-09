Il monologo di Francesca Bubba al TPI Fest 2023

“Per la destra al potere il corpo materno è un corpo di Stato”: è uno dei passaggi salienti del monologo, dal titolo E tu, donna, partorirai con dolore, proposto dall’attivista per i diritti della maternità Francesca Bubba sul palco del TPI Fest 2023.

“Il personale sanitario nega il cesareo quindi il sollievo alle partorienti perché quando nasce un figlio muore una madre e quella madre deve morire di dolore” ha esordito l’attivista.

“Nelle sale parto, accanto al crocifisso, le donne apprenderanno questi versi: una madre partorisce come gli animali, provando dolore”.

“Ai corsi pre-parto insegnano a mischiare amore e sacrificio affinché una donna impari a convivere con dolore. Le ostetriche insegnano ad allattare ma non ti dicono come smettere”.

“E così, può succedere che in una notte di gennaio 2023 ci addormentiamo mentre stiamo allattando. Quando però il nostro bambino muore sotto il nostro corpo esausto scopriamo che quello che avevano detto non era vero”.

“È indispensabile provare a individuare i propri privilegi per raccontare le storie drammatiche degli altri, è un lavoro quotidiano dal quale nessuna persona è esclusa, dobbiamo portare le nostre nonne e madri di ieri divenute mamme otto volte a colpi di stupri legalizzati”.

“Per la destra al potere è quella l’idea di famiglia a cui si deve tornare, per la destra potere il corpo materno è un corpo di stato, meglio la morte che l’aborto per la destra al potere”.

