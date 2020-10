Coronavirus, cluster al comizio elettorale di Salvini a Terracina

Uno degli organizzatori della manifestazione elettorale a sostegno del candidato al comune di Terracina appoggiato dalla Lega è risultato positivo al Coronavirus, e cresce la preoccupazione per gli altri partecipanti. Tra cui anche il segretario del partito Matteo Salvini. L’evento si è tenuto il 25 settembre scorso, meno di 14 giorni fa, e ha visto il coinvolgimento di tutto lo stato maggiore leghista della provincia di Latina, oltre che del leader nazionale, in un territorio in cui solo ieri è stato registrato un boom di contagi.

Secondo quanto ricostruito, quel giorno a Terracina c’era un forte temporale, motivo per cui tutti i partecipanti si erano rifugiati al chiuso, nel ristorante “Il Tordo”. I presenti al comizio elettorale di Salvini a sostegno del candidato sindaco Valentino Giuliani raccontano che tutti indossavano la mascherina, ma anche che nel corso degli interventi molti la abbassavano, mentre alcuni la portavano solo sulla bocca e non sul naso.

Si teme insomma che proprio quell’evento possa essersi trasformato in un cluster, considerato che diverse persone hanno iniziato ad accusare sintomi e che dopo il primo caso accertato è partita la corsa ai tamponi, a cui si sarebbe sottoposto anche un parlamentare. Intanto la Prefettura sta discutendo nuove regole per limitare i contagi nella provincia di Latina, e si pensa a un nuovo mini lockdown. Alcune attività commerciali e i ristoranti potrebbero essere chiusi o gli ingressi limitati.

