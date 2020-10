Coronavirus, Conte verso la nuova stretta: “Meno libertà per proteggere la salute”

Coronavirus, Conte verso una nuova stretta delle misure

“Siamo consapevoli che il nemico non è stato ancora sconfitto. Siamo consci però di non poter disperdere tutti i risultati sin qui raggiunti a prezzo di molti sacrifici”: sono le parole con cui il premier Giuseppe Conte si è rivolto ai cittadini nel discorso alla nazione pronunciato dalla Loggia del Sacro Convento di Assisi in vista di una nuova stretta sulle misure per contenere il Coronavirus. Il primo ministro non nasconde la preoccupazione per l’aumento dei contagi, che ha reso necessario un ripensamento delle regole attualmente in vigore.

L’obbligo d’indossare la mascherina anche all’aperto in tutta Italia è solo una delle misure a cui pensa l’esecutivo – che vuole evitare ordinanze diverse per ogni Regione – e che il ministro della Salute Roberto Speranza potrebbe annunciare nell’informativa in Parlamento in programma per domani. “Sin dall’inizio di questa emergenza il governo ha seguito il metodo della massima precauzione – ha ricordato Conte – Siamo ancora in piena pandemia e il costante aumento dei contagi in tutta Italia, seppur comunque ancora sotto controllo, ci impone di tenere l’attenzione altissima e di continuare a essere molto prudenti”.

Il premier intanto insiste sulla necessità di proteggere la salute dei propri cari, anche “rinunciando ad alcune libertà” e assicura che, a sette mesi dalla prima significativa stretta del 9 marzo, anche questa volta “ogni misura sarà adottata in piena trasparenza e all’insegna dei principi di proporzionalità e adeguatezza. È stato così nella fase acuta della pandemia e così continuerà a essere”. Il nuovo Dpcm sarà firmato entro mercoledì.

