Un nuovo modello di lavoro: la tavola rotonda del Parlamento Europeo in collaborazione con TPI

Venerdì 23 maggio, alle ore 11,30, presso Esperienza Europa – David Sassoli il Parlamento Europeo, in collaborazione con The Post Internazionale (TPI), organizza la tavola rotonda “Un nuovo modello di lavoro: la direttiva UE per stage di qualità“. Un momento di confronto tra europarlamentari e studenti sul tema degli stage di qualità e sulle politiche europee per il lavoro e il welfare. Un appuntamento da non perdere per riflettere insieme su come costruire un futuro professionale più giusto e inclusivo per i giovani.

Intervengono: Nicola Zingaretti, eurodeputato del gruppo S&D-PD, Francesco Torselli, eurodeputato Gruppo The Left, e Pasquale Tridico, eurodeputato The Left-M5S. Modera il dibattito il direttore di The Post Internazionale Giulio Gambino e la giornalista Mariana Diaz Vasquez. L’incontro si terrà presso Esperienza Europea – David Sassoli, in Piazza Venezia 6 a Roma.

Coloro che fossero interessati a partecipare possono inviare un messaggio in DM sul profilo Instagram di TPI.