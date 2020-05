Susanna Ceccardi attacca Silvia Romano pubblicando una notizia del 2019

L’eurodeputata della Lega Susanna Ceccardi attacca Silvia Romano pubblicando una notizia risalente al 2019. L’ex sindaco di Cascina, in provincia di Pisa, che ha fatto parte anche dello staff di Matteo Salvini quando questi era ministro dell’Interno, ha infatti pubblicato sul suo profilo Facebook la notizia di un attacco terroristico in Somalia ad opera del gruppo Al-Shabaab, lo stesso che ha sequestrato la giovane cooperante italiana, a un convoglio di mezzi militari italiani. L’esponente della Lega ha condiviso l’articolo delle testata TgCom aggiungendo il seguente commento: “Solidarietà ai nostri militari, fortunatamente rimasti illesi. Vedo che i 4 milioni di euro pagati per il riscatto di Silvia Romano sono stati subito messi a frutto!”.

Attraverso il suo commento, dunque, la Ceccardi, candidata del Carroccio alle elezioni Regionali in Toscana, ha in qualche modo voluto far credere che i soldi del riscatto per la liberazione di Silvia Romano siano stati subito reinvestiti dal gruppo terroristico per organizzare un attacco ai militari italiani. Tuttavia, così come hanno notato subito diversi utenti, l’articolo risale al 30 settembre 2019 e non ha ovviamente nulla a che vedere con la vicenda della cooperante italiana sequestrata in Africa.

Mentana: “Con i soldi del riscatto di Silvia Romano potevate fare qualcosa: istruirvi”

Dopo le numerose critiche ricevute, l’eurodeputata della Lega ha cancellato il post originale, ma ne ha pubblicato subito un altro in cui ha provato a giustificare le sue frasi: “Nel settembre 2019 l’organizzazione terroristica Al Shabaab ha organizzato un attentato contro un convoglio di militari italiani a Mogadiscio. Questa non è una fake news, cari piddini, al massimo è una old news, ma che aiuta a riflettere. Se siete orgogliosi di aver dato 4 milioni di euro a un’organizzazione terroristica che ha attentato ai nostri militari e che probabilmente non si farà problemi ad uccidere e attaccare ancora persone innocenti, i fake siete voi… I fake della politica che dovrebbe difendere gli italiani e invece perde tempo in inutili polemiche siete voi”.

Leggi anche: 1. L’eurodeputata della Lega Ceccardi attacca Carola Rackete: “Cosa c’entrano i migranti col clima??? Non rompere le scatole e torna nel Mediterraneo!” / 2. Il genio della settimana: la Ceccardi ha auto-certificato cos’è davvero la Lega

Potrebbero interessarti Fontana si difende dagli attacchi: "C'è un clima anti-lombardo" L’Italia riparte, ma per andare dove? Così in Rete si “Immagina” il futuro del Paese Dal 18 maggio l’autocertificazione servirà solo per gli spostamenti tra le Regioni