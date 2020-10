Il deputato Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri e neo candidato a sindaco di Roma, intende candidare a Milano con la sua lista “Rinascimento” il cantante Morgan. Ad annunciarlo è stato lo stesso Sgarbi durante la trasmissione Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

“Io candidato a Roma? Certo, ci sarà la lista Rinascimento con Sgarbi in tutti comuni principali”, ha dichiarato l’esperto d’arte. “Sono intenzionato a candidare a Milano Morgan, il cantante, gliel’ho detto ieri. Lui mi ha detto che preferirebbe Milano a Napoli, dove ancora so chi ci sarà come candidato”.

Quando gli viene chiesto se ha già ricevuto qualche “endorsement'” per la sua candidatura a Roma, Sgarbi risponde: “Pare che Salvini ieri abbia dato apprezzamento alla mia candidatura, vedremo”. A una domanda sulle sue chance di successo, il deputato replica: “Io mi candido per fare il sindaco, dopo di che è già avvenuto, in Sicilia e a Milano, che poi negoziando sia diventato assessore”.

Ma se venisse eletto primo cittadino della Capitale, Sgarbi lascerebbe il ruolo di sindaco di Sutri? “Potrei fare il sindaco a Roma e il vicesindaco a Sutri”, è la sua risposta.

Leggi anche: 1. Vittorio Sgarbi si candida a sindaco di Roma: “C’è da ricostruire una città e ridarle la dignità di Capitale” /2. Sgarbi a Franceska Pepe: “Eravamo in bagno insieme, ma non è successo nulla perché mi fai schifo” /3. Milano 2021: Salvini apre alle primarie per il candidato sindaco del centrodestra

Potrebbero interessarti Covid, Bonaccini: “Sui trasporti le Regioni non hanno colpe” Corsa al Campidoglio, Marino a Calenda: "Le Primarie del Pd è meglio perderle" Recovery Plan, Conte: "Parte delle risorse a occupazione femminile"