Scuole, il ministro Boccia assicura: “Il 14 settembre riapriranno in sicurezza”

Il ministro Boccia sulla riapertura delle scuole

Oggi si decideranno le nuove linee guida sulla gestione degli eventuali casi di contagio nelle scuole. Nel tentativo di sciogliere gli ultimi nodi su banchi, distanze e tamponi, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, dopo la prima riunione con il Comitato tecnico scientifico (Cts) incontrerà i rappresentanti dei presidi. Intanto, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di “Agorà estate” su Raitre, assicura il 14 settembre le scuole “riapriranno le scuole in sicurezza”.

Per la scuola si profila una ripartenza diversificata per regioni. Il ritorno in aula dal 14 settembre potrebbe essere scaglionato sulla base dell’indice Rt. Il piano si basa sull’esperienza degli altri paesi. Si è osservato infatti che il successo della riapertura dipende molto da quanto il virus circola nella comunità.

Leggi anche: 1. Covid, Crisanti a TPI: “Altro che discoteche, la vera mazzata dei nuovi casi arriverà con l’apertura delle scuole”/ 2. Coronavirus, riapertura scuole: ecco cosa succede se un alunno risulta contagiato

Potrebbero interessarti Regionali, Conte: "Pd e M5S divisi è occasione sprecata" Mimmo Lucano a TPI: “Io di nuovo sindaco di Riace? Non mi pongo limiti. Ho già in mente un programma” La politologa Urbinati a TPI: “Taglio dei parlamentari? Così il M5S favorisce la casta”