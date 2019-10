Durissimo scontro tra Giorgia Meloni e Lilli Gruber a Otto e Mezzo

Scontro tra Lilli Gruber e Giorgia Meloni nel corso di Otto e Mezzo, il programma d’approfondimento in onda ogni sera su La7.

La lite è andata in scena nella puntata di giovedì 3 ottobre. Ospiti della conduttrice erano Giorgia Meloni, per l’appunto, e il giornalista Beppe Servegnini.

A scatenare il durissimo scontro tra le due è stata l’affermazione della Meloni secondo la quale il governo Renzi aveva ottenuto dall’Europa più flessibilità rispetto all’esecutivo gialloverde per motivi di interessi politici soprattutto nei confronti di Francia e Germania.

Nuovo scontro tra Matteo Salvini e Lilli Gruber a Otto e Mezzo | VIDEO

A quel punto, Lilli Gruber ha affermato: “Onorevole Meloni mi scusi ma sta dicendo una sciocchezza”. La leader di Fratelli d’Italia ha subito replicato: “Non si permetta di dire che dico della sciocchezze, mi risponda nel merito”.

La giornalista ha quindi argomentato che “Dire che 25 paesi europei fanno l’interesse della Francia e Germania”. Giorgia Meloni, però, ha insistito: “Non è vero che il governo Renzi ha realizzato una manovra al 2,5 di deficit con il benestare della Ue e quando è arrivato il primo governo Conte l’Europa ha preteso che il deficit fosse all’1,4?”.

“Erano diversi i parametri” ha affermato la Gruber, che poi ha aggiunto: “Non mi metto mica a litigare con lei”

“Se non vuole litigare con me non deve dire che dico sciocchezze altrimenti mi deve argomentare nel merito perché sono stufa di questo atteggiamento” ha replicato la Meloni.

La conduttrice poi ha chiuso bruscamente l’argomento passando a un altro tema, mentre la Meloni ha sottolineato: “Cerchiamo di portare rispetto”.

Potrebbero interessarti Prigionieri in casa nostra: cosa significa veramente sentirci italiani ma non avere diritto alla cittadinanza Come funzionano i rimpatri e quanti migranti irregolari vengono espulsi dall’Italia Migranti, Di Maio: "I rimpatri verranno decisi in quattro mesi"

Lo scontro si è chiuso lì, ma ha avuto degli strascichi anche dopo la diretta con la leader di Forza Italia che in qualche modo ha anche ironizzato sull’accaduto scrivendo sul suo profilo Facebook: “Mi avete seguita su LA7? Come sono andata? Pensate come la Gruber che dico sciocchezze?”.

Otto e Mezzo, la battuta sessista di Lilli Gruber sulla pancia di Salvini: è polemica