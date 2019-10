Otto e Mezzo: la battuta sessista di Lilli Gruber sulla pancia di Salvini | VIDEO

È polemica per una battuta che Lilli Gruber ha pronunciato ieri, martedì 1 ottobre, nei confronti di Matteo Salvini e della sua pancia, nel corso del programma Otto e Mezzo, che ha visto ospite l’ex ministro dell’Interno.

La frase incriminata è stata pronunciata dalla giornalista sul finale di una puntata ricca di botta e risposta tra la Gruber e Salvini, frecciatine e scontri su temi quali tasse e immigrazione.

Nuovo scontro tra Matteo Salvini e Lilli Gruber a Otto e Mezzo

La conduttrice, infatti, ha provocato il leader della Lega affermando: “Siccome è arrivato l’autunno, è contento di non dover girare più da ministro dell’Interno in mutande per le spiagge italiane?”.

“Ma lei in spiaggia ci va con lo smoking o in costume? – ha replicato l’ex vicepremier – Guardi un po’, sia io che mio figlio ci mettiamo in costume da bagno in spiaggia. Quando tornerò ministro dell’Interno la deluderò e tornerò a Milano Marittima in costume”.

“E magari senza la pancia, questo per l’occhio delle ragazze” ha affermato Lilli Gruber.

Matteo Salvini ha risposto con autoironia: “Omo de panza, omo de sostanza”.

La battuta della giornalista, tuttavia, non è piaciuta a molte persone. Sui social, infatti, diversi utenti hanno fatto notare che al contrario, ovvero se un uomo avesse rivolto una simile battuta a una donna, vi sarebbero state subito le reazioni indignate di diverse persone.