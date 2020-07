Sei infetto”: l’assurdo scherzo del deputato di Forza Italia col fioraio bengalese | VIDEO

“Sei infetto, vai subito allo Spallanzani”: il deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri scherza con una certa familiarità con un venditore di rose bengalese. La scena si svolge nei pressi di piazza del Popolo e viene pubblicata dal deputato sulle storie Instagram. Si tratta di uno scambio di battute reciproco in cui i due sono evidentemente sereni per lo stato di confidenza.

Eppure, il video pubblicato dal deputato desta una certa perplessità considerando il tema su quale vergono le battute e il fatto che a farle sia un rappresentante delle istituzioni. Sicuramente le intenzioni del deputato sono bonarie, non c’è interesse a strumentalizzare o accusare per davvero il venditore di rose. Ma resta il fatto che in queste ore nel Lazio c’è una certa apprensione proprio per un focolaio Covid nato dopo il rientro di alcune decine di persone dal Bangladesh.

In virtù di una situazione così delicata, che ha portato il governo ha valutare la chiusura delle frontiere con il Bangladesh, appare quantomeno fuori luogo la spudorata ironia del deputato che con leggerezza lascia in pasto al mondo dei social e delle stories su Instagram argomenti tanto delicati. Il deputato forzista ha più di 16mila followers e, nella sua bio, si presenta così: “Ex avvocato, giornalista tv, berlusconiano, deputato di Forza Italia. Fan dell’Italia, grato all’America. Tennis, calcio, scherzi, politica e coraggio”.

