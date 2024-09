La fuga di Sangiuliano in un eremo francescano con la moglie

Travolto dallo scandalo Boccia, Gennaro Sangiuliano, prima di rassegnare le dimissioni da ministro della Cultura, si sarebbe rifugiato in un eremo francescano con la moglie Federica Corsini.

Lo scrive il Corriere della Sera, secondo cui la coppia si sarebbe recata al santuario francescano di Greccio, in provincia di Rieti. Una visita privata, della durata di circa due ore, in cui i due si sarebbero raccolti in preghiera davanti alla Grotta della Natività.

La “fuga spirituale” sarebbe avvenuta dopo Ferragosto quando la relazione extraconiugale dell’ex ministro con Maria Rosaria Boccia era già finita.

“Lui ha raccontato tutto alla moglie ed è andato da lei per riconquistarla. Ma lei lo ha rifiutato. Lui è andato in ritiro spirituale a Greccio. E la moglie lo ha raggiunto per recuperare il matrimonio” si legge sul Corriere.

Marco Antonini, amico dell’ex ministro e fondatore dell’associazione del Terzo settore Oasi di Greccio, ha dichiarato a proposito del luogo dove si sarebbe recato Sangiuliano: “Il nostro è un piccolo angolo di rinascita dove si possono creare occasioni di incontro tra le persone che hanno desiderio di riconciliazione”.

“Gasparri ha detto che lei lo perdonerà? Credo di sì – aggiunge Antonini – Comunque non è vero che si son fermati in ritiro spirituale, come hanno spifferato sui social. Dopo la lunga preghiera, sono passati a salutarmi e sono andati via. Lui tra l’altro è uno studioso di San Francesco, so che sta preparando un saggio sul poverello d’Assisi, probabilmente fra Loche gli ha dato anche un po’ di documentazione”.