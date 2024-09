Caso Maria Rosaria Boccia: chi è Federica Corsini, moglie del ministro Gennaro Sangiuliano

Potrebbe essere di Federica Corsini, moglie di Gennaro Sangiuliano, la “voce femminile” che, secondo Maria Rosaria Boccia, ha preteso il dietrofront sulla nomina della stessa Boccia a consigliere per i grandi eventi del ministro della Cultura.

Nella serata di ieri, mercoledì 4 settembre, il ministro Sangiuliano – intervistato durante il Tg1 – ha chiesto scusa in lacrime alla moglie (oltreché alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai suoi collaboratori) per la vicenda di Maria Rosaria Boccia, la 41enne di Pompei con cui ha ammesso di aver avuto una relazione e che poche settimane fa è stata sul punto di essere nominata sua consigliera personale.

Nei giorni scorsi, in una storia su Instagram, Boccia aveva lasciato intendere di essere in possesso di una registrazione telefonica in cui una “voce femminile” chiedeva di “strappare la nomina”. E, stando a quanto detto dallo stesso Sangiuliano, quella voce potrebbe essere di sua moglie Federica Corsini.

Interrogato sul punto dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci, il ministro ha replicato così: “Ricordo che in una discussione con mia moglie lei mi diceva di interrompere ogni rapporto con questa persona, anche di tipo lavorativo. Potrebbe essere stata carpita questa conversazione”. La voce femminile evocata da Boccia, ha ammesso quindi Sangiuliano, “potrebbe essere di mia moglie”, anche se – ha aggiunto – “io non ho ascoltato questa conversazione, quindi non so a cosa fa riferimento”.

Chi Federica Corsini, moglie di Gennaro Sangiuliano

Federica Corsini è nata nel 1969 a Nettuno, in provincia di Roma. Laureata in Architettura all’Università La Sapienza, è giornalista come il marito.

Ma prima di concentrarsi esclusivamente sul giornalismo, ha lavorato per diverso tempo come organizzatrice di grandi eventi, curiosamente lo stesso ambito professionale di Maria Rosaria Boccia.

Corsini è entrata in Rai nel 1997, affiancando Giovanni Minoli in una trasmissione musicale. Giornalista professionista dal 2006, ha lavorato al Tgr Basilicata, per poi approdare a Rai Parlamento.

Dal giugno 2021 è vice caporedattore al Tg2, telegiornale che in quel periodo (fino all’ottobre 2022) era diretto dal marito Gennaro Sangiuliano.

Nel corso della sua quasi trentennale esperienza nella tv di Stato, Corsini ha collaborato con diversi professionisti Rai, da Massimo Giletti a Serena Dandini a Maria Latella.

La moglie di Sangiuliano non è molto social: a suo nome risulta solo un profilo Facebook che però non viene aggiornato dal 2019. Per il momento la donna non ha commentato la vicenda della relazione tra il marito e Maria Rosaria Boccia.

Federica Corsini: il matrimonio con Gennaro Sangiuliano

Federica Corsini e Gennaro Sangiuliano sono sposati dal 9 giugno 2018. Tra i loro testimoni di nozze c’era l’ex ministro Maurizio Gasparri, attuale capogruppo al Senato di Forza Italia.

La coppia non ha figli. I due si sono conosciuti sul lavoro, quando Sangiuliano – di sette anni più grande – era il vicedirettore del Tg1 (tra il 2009 e il 2018).

Alcuni anni fa Corsini ha descritto così il suo rapporto con il marito: “Più che sulla quantità, puntiamo sulla qualità del tempo che passiamo insieme. Abbiamo una grande passione per i viaggi on the road e ogni anno partiamo per una nuova avventura per condividere esperienze e costruire nuovi ricordi”.

L’ultima apparizione pubblica insieme di Sangiuliano con la moglie risale a pochi giorni fa, alla Mostra del cinema di Venezia.