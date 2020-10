Salvini toglie la mascherina in Senato, Calderoli lo costringe a rimetterla | VIDEO

Salvini si toglie la mascherina per protesta, ma Calderoli lo costringe a rimetterla: è quanto accaduto in Senato nel pomeriggio di martedì 27 ottobre. Nel corso del suo intervento a Palazzo Madama il leader della Lega si è scagliato contro il premier Conte: “Mentre il Senato e la Camera stanno lavorando, il presidente del Consiglio si fa gli affari suoi in televisione, non è accettabile, non è normale. È un insulto a milioni di famiglie, a milioni di lavoratori”.

Mentre pronunciava queste parole, l’ex ministro dell’Interno si è tolto per qualche secondo la mascherina, contravvenendo all’obbligo per i senatori di indossare i dispositivi di protezione anche durante gli interventi. Motivo per cui Salvini è stato richiamato dal collega di partito Roberto Calderoli che, in veste di vice presidente del Senato, in quel momento coordinava la seduta. “Senatore Salvini si metta la mascherina” ha esclamato Calderoli, con il leader della Lega che, subito dopo aver rimesso il dispositivo di protezione ha dichiarato: “Io mi metto la mascherina, voi vi dovreste mettere la maschera per vergognarvi di una situazione surreale”.

