Botta e risposta Salvini-Floris sull’utilizzo della mascherina | VIDEO

Botta e risposta sull’utilizzo della mascherina tra il leader della Lega Matteo Salvini e il giornalista Giovanni Floris. Lo scontro tra i due è avvenuto nel corso del programma Di Martedì, in onda su La7 nella serata del 9 giugno. Durante la puntata, che ha visto tra gli ospiti l’ex ministro dell’Interno, il conduttore è tornato sulla manifestazione del centrodestra del 2 giugno scorso in cui le norme anti-Coronavirus sono state violate con assembramenti e molte persone che non indossavano la mascherina o che, come nel caso di Salvini, avevano la mascherina abbassata sul collo.

Giovanni Floris si è concentrato proprio su questo aspetto affermando che “un leader e un aspirante presidente del Consiglio dovrebbe avere un ruolo di esempio”. Salvini ha risposto: “Io ce l’ho di là la mascherina. Vado in giro, vado a letto, se vuole, con la mascherina, se la rende tranquillo. Detto questo, se si vuole criticare pregiudizialmente qualunque iniziativa organizzata dalla Lega, lo si può fare”. Il giornalista, quindi, ha insistito sulla questione: “L’iniziativa della Lega andava bene, il problema era lei che si toglieva la mascherina”. Affermazione alla quale Salvini ha risposto: “Ma io posso togliermi la mascherina per fare una foto?”. “Eh, no. Se non sta ad un metro e mezzo, no” è stata la risposta di Giovanni Floris, diventata in breve tempo virale sui social.

