“Il presidente dell’Inps in maniera volgare, secondo me surreale, ha detto che gli imprenditori e i commercianti che non riaprono sono pigri. Ma sciacquati la bocca!”. Matteo Salvini si scaglia così contro Pasquale Tridico, l’economista che da marzo 2019 guida il principale ente previdenziale italiano, che in un’intervista rilasciata a Repubblica rispondendo a domande sulla cig ha parlato di “pigrizia” e “opportunismo” di alcune aziende italiane. Il leader della Lega ha ricordato la posizione espressa dal presidente Inps nel corso della puntata di ieri sera di DiMartedì, dopo aver fatto un confronto tra economia italiana degli anni ’80 e quella odierna.

“Negli anni ’80 si lavorava di più in Italia che in Germania. C’erano stipendi più alti in Italia che in Germania, i nostri genitori compravano più case in Italia che in Germania”, ha affermato Salvini rispondendo a una domanda di Giovanni Floris. E ancora, ha continuato: “L”Italietta’ degli anni ’80 è quella dove i nostri nonni e i nostri genitori hanno messo da parte lavorando la fortuna che i giovani di oggi stanno erodendo perché non lavorano come lavoravano i nostri genitori e i nostri nonni. Le imprese italiane ai tempi compravano aziende americane, tedesche e francesi. Detto questo, siamo nel 2020, non viviamo di nostalgia, ma io un’Italia forte che va all’estero a comprare aziende, l’esatto contrario di quello che accade oggi, quando torno al governo la metto all’ordine del giorno”.

Salvini ha poi risposto al conduttore parlando di “regole che avvantaggiano le imprese tedesche rispetto agli imprenditori italiani”, e criticando la posizione di Tridico.

