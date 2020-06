Salvini pulisce gli occhiali con la mascherina usata e se li rimette | VIDEO

Salvini pulisce gli occhiali con la mascherina usata

Lunedì 15 giugno l’attenzione dei social si è concentrata sul botta e riposta tra l’inviata del programma di La7 Tagadà e Matteo Salvini. Alla giornalista che, durante una conferenza stampa, gli faceva notare che scattare selfie poteva favorire la diffusione del Covid, il leader della Lega aveva risposto: “Mi scusi, stiamo parlando di infrastrutture, di fabbriche… posso rispondere? Le sto dicendo con la massima tranquillità che il problema è lo stipendio che non c’è. Sono persone di buonsenso, di testa, che hanno sofferto”. Ma nessuno si è accorto che, proprio durante quella conferenza stampa, mentre l’inviata aspettava di intervistare Salvini, il segretario della Lega si è pulito gli occhiali con la mascherina, e poi se li è rimessi.

Come si vede nel video della puntata di Tagadà, in un primo momento il segretario del Carroccio si toglie la mascherina (tricolore) che indossa, poi la sostituisce con un’altra che trova sul tavolo. In un secondo momento, si toglie gli occhiali e usa la mascherina dismessa per pulirli, come se niente fosse. Infine, si rimette gli occhiali. Quella adottata da Salvini non si può definire esattamente una norma anti-Covid, perché la mascherina rischia di esser venuta in contatto con agenti virali, e per quanto riguarda quelle in tessuto utilizzate da Salvini, ne è sempre stata consigliata la disinfezione prima di un nuovo utilizzo. Inoltre, gli occhi sono una della zone più a rischio per il contagio.

Leggi anche: 1. “È necessario fare i selfie senza mascherina?”. E Salvini sbotta contro l’inviata di Tagadà | VIDEO 2. Nelle acque di scarico di Milano e Torino c’erano già tracce del Coronavirus a dicembre 2019: lo studio dell’Iss 3. I pronto soccorso in Sicilia? Da oggi li gestisce la Lombardia. Alla faccia del flop sul Covid 4. Esclusivo: per un vuoto normativo il Governo ha “regalato” 1.800 euro di bonus ad arbitri volontari non professionisti

Potrebbero interessarti De Luca risponde a Salvini sui festeggiamenti per la Coppa Italia: "Somaro" Fassina a TPI: "Confindustria chiede soldi, poi si lamenta quando governo aiuta i poveri" Stati generali: oggi vertice con le associazioni professionali e dei giovani