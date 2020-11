Ospedali al collasso e i medici chiedono il lockdown ma Salvini parla di “sequestro degli italiani”

Salvini e il “sequestro degli italiani”

Gli ospedali sono al collasso e i medici chiedono il lockdown ma Salvini parla di “sequestro di 60 milioni di italiani”. “Farei di tutto per non adottare un lockdown nazionale, utilizzando le cure a domicilio. Ci sono ormai decine e centinaia di medici che dicono che il problema è l’intasamento degli ospedali con persone che potrebbero essere curate a casa. Bisogna tutelare gli anziani, assistendoli a domicilio, non sequestrando 60 milioni di italiani. Questa è la morte sociale, civile e culturale di questo paese”, ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Quarta Repubblica, su Rete 4.

