Salvini annuncia: “Denunceremo Conte e il governo, favoriscono l’immigrazione clandestina”

Nuova mossa di Matteo Salvini contro il governo presieduto da Giuseppe Conte. La Lega sta pensando di denunciare il governo Conte “per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”. A rivelarlo è stato lo stesso leader del Carroccio mentre si trovava a Marina di Pisa per sostenere Susanna Ceccardi, la candidata alla presidenza della Toscana in vista delle prossime elezioni regionali.

“Stiamo pensando come Lega di denunciare l’attuale governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”, ha affermato Salvini. “I nostri avvocati stanno studiando una denuncia per favoreggiamento all’immigrazione clandestina”. Una denuncia nei confronti degli “attuali vertici del governo”. Nel corso del suo intervento, il leader leghista ha anche commentato l’ipotesi, già smentita dal Viminale, di un rinvio delle elezioni regionali a settembre, visto il nuovo preoccupante aumento di contagi: “Solo pensarlo è una follia, il diritto al voto come quello allo studio ce lo prendiamo. Le scuole si aprono e le cabine elettorali si aprono, punto”.

Infine, tornando sul tema dell’immigrazione e degli sbarchi, Salvini ha chiosato: “Gli italiani sono controllati, monitorati, inseguiti perché indossino la mascherina, e nel frattempo sbarcano decina di migliaia di balordi in Sicilia che non hanno nessun tipo di limite. Ditemi voi se è normale chiudere le discoteche ed aprire i porti. Secondo me non è normale chiudere i locali e spalancare le porte di casa nostra”.

