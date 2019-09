Salvini commenta l’addio di Renzi al Pd: “Che pena, cosa non si fa per salvare la poltrona”

Non si è fatto attendere il commento di Matteo Salvini sull’omonimo Matteo Renzi, dopo l’annuncio della scissione dal Pd. “Prima incassa posti e ministeri, poi fonda un “nuovo” partito per combattere Salvini. Che pena, cosa non si fa per salvare la poltrona… Il tempo è galantuomo, gli Italiani puniranno questi venduti”, ha scritto il leader della Lega su Facebook.

Il post è corredato da una foto in cui si mette a confronto Renzi e il leader leghista, con due differenti sloga: “Prima la poltrona” e “Prima gli italiani”.

Salvini utilizza il tema delle “poltrone” dall’inizio della crisi, e su questo ha incentrato la sua propaganda. Secondo lui il governo giallo-rosso è nato per “salvare le poltrone”, in contrapposizione alla volontà di andare al voto e capitalizzare il consenso da parte della Lega.

Anche Zingaretti poco fa aveva commentato con un duro e freddo messaggio la decisione di Renzi. Qui il suo commento integrale.

