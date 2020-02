Sea Watch, Salvini: “Cassazione su Rackete pericoloso precedente”

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha commentato le motivazioni, rese note oggi, della sentenza con cui la Cassazione sancì la legittimità della decisione del gip di Agrigento di non convalidare l’arresto della capitana della Sea Watch Carola Rackete.

“Se è vero quello che leggo – che si può speronare una nave della guardia di Finanza con a bordo cinque militari della guardia di Finanza -, è un principio pericolosissimo per l’Italia e per gli italiani”, ha detto Salvini. “Perché un conto è soccorrere dei naufraghi in mare, che è un diritto o dovere per chiunque, un conto è giustificare un atto di guerra. Perché se io, in Germania, speronassi una nave militare tedesca, penso che giustamente sarei messo in galera. Mi leggerò la sentenza: se così fosse, sarebbe un pericoloso precedente perché da domani chiunque si sentirebbe titolato a fare quello che non va fatto”.

Leggi anche:

La Cassazione: “Carola Rackete agì correttamente seguendo le regole di soccorso in mare”

Carola Rackete, nuovo attacco a Salvini: “Ecco la verità sullo speronamento della Guardia di Finanza”

Quello di Carola è il gesto politico più potente degli ultimi anni. Per questo la insultano

Potrebbero interessarti Renzi incarna il populismo che lui stesso dice di volere combattere (di G. Cavalli) Sardine a Napoli: Mattia Santori contestato La follia di Renzi, prigioniero di se stesso e di ossessioni, narcisismo e cupidigia (di Luca Telese)