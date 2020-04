Salvini: “Cantare meno Bella Ciao dai balconi e lavorare di più” | VIDEO

“Cantare meno ‘Bella Ciao’ dai balconi e lavorare di più”: così Matteo Salvini si è espresso nel corso di un incontro con la stampa, andato in onda in diretta sul profilo Facebook del leader della Lega, in cui l’ex ministro dell’Interno ha presentato insieme ad Alessandra Locatelli le proposte del Carroccio per sostenere i disabili e le loro famiglie in questo periodo di emergenza. Nel corso della conferenza stampa, Salvini ha anche affrontato il tema della giustizia parlando di alcune scarcerazioni che vi sono state a causa dell’epidemia di Coronavirus.

“Mi auguro – ha dichiarato Salvini – che quanto prima al ministero della Giustizia qualcuno si accorga che abbia buon senso di ritirare una circolare per la quale i mafiosi stanno uscendo e rischiano di uscire in maniera massiccia dalle carceri. La libertà conquistata dai nostri nonni non è in vendita. Non basta cantare ‘Bella Ciao’ dai balconi se mentre canti ti escono tre camorristi di galera. Cantare di meno e lavorare di più, per qualcuno potrebbe essere utile”.

