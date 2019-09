Renzi contro Prodi: “È il Mortadella”

“Prodi dice che Italia Viva sembra uno yogurt? Lui è il Mortadella”. Così Matteo Renzi ospite di Myrta Merlino al programma di La 7 “L’aria che tira” nella puntata di giovedì 26 settembre 2019.

Durante la trasmissione la conduttrice ha messo Matteo Renzi di fronte a una scelta: un mojito o un vasetto di yogurt. Renzi ha scherzosamente risposto “Io sui referendum non vado benissimo. Scegliere fra due cose è un casino”.

Lo yogurt aveva un’etichetta con la scritta “Italia Viva”, come il nome del neonato partito fondato da Renzi. “È pieno di fermenti lattici vivi”, ha scherzato la conduttrice.

“Questo – ha detto Renzi indicando il Mojito – lo conserviamo per il mio omonimo, che si chiama Salvini. Ho l’impressione che abbia un po’ esagerato ad agosto. Se avesse preso un Mojito in meno e avesse fatto un po’ di più il ministro sarebbe stato meglio, almeno per lui, non so se anche per l’Italia”.

Indicando lo yogurt invece ha detto “Questa è stata la battuta che ci ha fatto Romano Prodi, che, detto tra di noi, con un sorriso, è l’ultimo a poter parlare di cibo e politica visto che lo chiamano ‘Er Mortadella’”

“L’ha detto lei – ha risposto la conduttrice – io non lo chiamerei mai ‘Er Mortadella’.