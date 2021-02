Renzi torna a far impazzire i social con il suo inglese: “Mario Draghi is the best, the best, the best”

Renzi alla Cnbc: “Mario Draghi is the best, the best, the best” | VIDEO

Renzi alla Cnbc: “Mario Draghi is the best, the best, the best”. Il leader di Italia Viva, artefice della crisi di governo ancora in corso, torna a fare impazzire i social per il suo inglese. “L’Italia è in ottime mani e questa è la priorità. Mario Draghi è un uomo speciale, è stato governatore della Banca d’Italia e presidente della Bce. Molti pensano che la mia strategia di aprire una crisi politica nella pandemia non sia stata buona. Ma io pensavo che nella pandemia avesse una possibilità incredibile di cambiare tutto”, dice Renzi esprimendo il proprio giudizio sulla figura di Mario Draghi, chiamato a formare il nuovo governo. “Mario Draghi probabilmente è l’uomo migliore, migliore, migliore per fare il primo ministro in questo momento. Sono sicuro che l’Italia ora abbia un sogno che è nelle mani di Mario Draghi”.



Secondo l’ex premier il quadro è totalmente diverso rispetto al periodo caratterizzato dal governo tecnico guidato da Mario Monti. “È totalmente diverso. Durante il governo Monti, l’Italia era in crisi e non aveva soldi. Ora ha le risorse da investire in istruzione e sanità grazie al piano Next Generation EU, più importante del piano Marshall. Draghi e Monti sono persone diverse, credo che il governo Draghi sia più vicino al governo di Ciampi che salvò l’Italia alla fine del secolo scorso”. “Draghi è stato l’italiano che ha salvato l’euro, ora sarà l’europeo che salverà l’Italia. Credo sarà in grado di ricevere la fiducia in parlamento e affrontare 3 grandi progetti: campagna di vaccinazione, economia e istruzione”, ha sottolineato infine Renzi. Il suo inglese fa sorridere persino la giornalista.

Leggi anche: 1. Conflitto d’interenzi (di Giulio Gambino) // 2. La sfida di Fico: far tornare Renzi e Conte al dialogo. Ma ci sono anche altri scenari aperti// 3. “Conte avvisa il M5S: se cado c’è Draghi”, ma il Quirinale e Palazzo Chigi smentiscono / 4. Renzi ha due ministri nel mirino e punta a Mario Draghi: il vero obiettivo del leader di Iv

5. Marta Cartabia premier? “Ecco le mie tre priorità per affrontare crisi e pandemia” // 6. Così la crisi può cambiare la corsa al Quirinale (di Stefano Mentana) // 7. Il rientro di Renzi nel governo è un cavallo di Troia contro Pd e M5S (di Luca Telese) // 8. Conte l’impolitico (di Luca Serafini)

Potrebbero interessarti Renzi ha fatto saltare Conte "per i contenuti" ma ora prende Draghi a scatola chiusa (di G. Cavalli) La resistenza dei giallorossi: così il governo Draghi sta diventano un governo Ursula (di L. Telese) Salvini: "Draghi scelga fra noi e Grillo". Ma per Giorgetti è "un fuoriclasse"