Recovery Fund, la leghista Gancia elogia Conte, poi rimuove il post

“Sin dall’inizio sono stata l’unica all’interno del partito di Matteo Salvini (quella che un tempo era la Lega) a sostenere convintamente nel centrodestra (insieme a qualche collega di Forza Italia) la necessità di un accordo ambizioso sul Recovery Fund. E’ stato fatto un grande lavoro diplomatico da parte dell’Italia”: il post Facebook che non ti aspetti è quello dell’eurodeputata leghista Gianna Gancia, che nel giorno in cui il Consiglio europeo chiude l’accordo per i fondi a disposizione dei Paesi per rimettersi in piedi dopo il Coronavirus, elogia il Governo e va, di fatto, contro la sua Lega.

Così oggi, mentre il segretario del Carroccio definiva l’accordo preso nella notte a Bruxelles “una fregatura grossa come una casa“, Gancia lanciava strali sul suo profilo Facebook, attaccando direttamente Salvini e Giorgia Meloni. “Cosa diranno ora Matteo e la Giorgia nazionale? Che spieghino agli italiani da dove avrebbero preso i soldi, loro”, si legge ancora. O meglio, si leggeva, visto che il post dell’europarlamentare è stato rimosso, anche se uno screenshot gira ancora via Whatsapp. Tuttavia, dalla Lega e dalla diretta interessata non è mai arrivata alcuna smentita sul fatto che Gancia sia effettivamente l’autrice del post.

Le parole di Gancia, ex presidente della provincia di Cuneo e nota per essere parte della componente “ortodossa” della Lega, confermano che nelle ultime settimane il centrodestra sta vivendo un periodo di maretta interna. Prima con l’endorsement palese di Silvio Berlusconi e la sua Forza Italia al Governo Conte per i negoziati sul Recovery Fund e ora con il caso del post dell’eurodeputata che ha attaccato senza fronzoli Salvini e Meloni.

