Quirinale, la proposta di Conte agli altri partiti: eleggere la prima donna presidente della Repubblica

Giuseppe Conte si sta preparando a chiedere ai leader degli altri partiti di eleggere per la prima volta una donna alla presidenza della Repubblica. Lo riporta La Repubblica, che cita alcune delle possibili candidate al Colle: l’ex ministra della Giustizia Paola Severino, l’ex ministra dell’Istruzione Letizia Moratti e l’attuale direttrice dell’agenzia di coordinamento dei servizi segreti italiani, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), Elisabetta Belloni. Secondo una fonte vicina all’ex presidente del Consiglio, non ci sarebbero inoltre “preclusioni” ad altre due candidate con cui il Movimento 5 Stelle si è scontrato in passato: l’attuale ministra della Giustizia Marta Cartabia, che con la sua riforma ha scardinato la legge Bonafede e la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, contestata in passato per l’interpretazione dei regolamenti parlamentari e l’uso dei voli di Stato.

La proposta che Conte intende avanzare anche ai partiti di destra avrebbe inoltre il vantaggio di allontanare due candidati sgraditi a molti parlamentari del Movimento 5 Stelle: il nemico storico Silvio Berlusconi e l’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi, la cui ascesa al Colle aprirebbe a un semipresidenzialismo di fatto oltre a porre il M5S di fronte a scelte difficili. Sostenere un altro governo tecnico infatti esporrebbe i gruppi parlamentari al rischio di altre fuoriuscite dopo quelle degli ultimi mesi. Il Movimento 5 Stelle, ancora il partito di maggioranza relativa in parlamento, adesso può contare su 234 rappresentanti rispetto ai 1.009 totali che sceglieranno il successore di Sergio Mattarella.