Quirinale, dall’Europa arriva l’appoggio alla candidatura di Berlusconi: “È ben preparato”

Silvio Berlusconi è “un europeista convinto” e la sua candidatura alla presidenza della Repubblica ha il “totale sostegno” del Partito popolare europeo. A dirlo è stato direttamente il leader del principale raggruppamento dei partiti di centrodestra europei, il tedesco Manfred Weber, che ha definito il Cavaliere un “ottimo candidato” per il Quirinale, che guiderebbe l’Italia “nella giusta direzione”.

“Silvio Berlusconi è un europeista convinto e questo è ciò di cui ha bisogno l’Italia come presidente, così la vedo da un punto di vista europeo”, ha detto a Sky Tg24 il presidente gruppo del Ppe nel parlamento europeo. “E per questo penso che Silvio Berlusconi sarebbe un ottimo candidato per la Presidenza della Repubblica. Guiderebbe il paese nella giusta direzione, in una direzione pro europea. E per questo da un punto di vista europeo Berlusconi ha il totale sostegno della sua famiglia del Partito popolare europeo”, ha aggiunto Weber, che ha evidenziato il “buon lavoro” fatto finora dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

“Noi rispettiamo molto il governo italiano. L’ Italia è tornata, se così possiamo dire, perché i dati economici sono buoni”, ha detto Weber, affermando che l’ex presidente della Banca centrale europea sta facendo un “lavoro importante”: “sta portando l’Italia del futuro in una buona direzione”. “Noi contiamo sul fatto che lui continui con le sue responsabilità”, ha affermato il deputato dell’Unione cristiano sociale (Csu) bavarese. “Silvio Berlusconi è ben preparato con la sua conoscenza, la sua esperienza e con le sue idee per il futuro in una direzione pro europea”, ha sottolineato.