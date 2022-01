Quirinale, oggi il vertice del centrodestra a Roma: la decisione di Berlusconi

Ore decisive per il Quirinale: a 48 ore dalla prima votazione per l’elezione del prossimo presidente della Repubblica, infatti, oggi, sabato 22 gennaio 2022, potrebbe essere il giorno della svolta con Silvio Berlusconi che medita un passo indietro da ufficializzare nel corso del vertice del centrodestra in programma a Roma.

Il Cavaliere non sarà presente, ma parteciperà alla riunione da remoto: secondo indiscrezioni Berlusconi ritirerà la sua candidatura, ma è pronto a indicare un nome per il Colle ricoprendo, dunque, il ruolo di king maker.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, già da diversi giorni lavora a un piano B, che molti ritengono essere stato sempre il piano A, ovvero trovare un nome, di area di centrodestra, che riesca a ottenere i voti anche di Pd, M5S e Italia Viva o almeno parte di questi.

Politica / Dalla minaccia Berlusconi alla svolta presidenzialista di Draghi: il Quirinale può cambiare i destini dell’Italia Politica / Da Berlusconi a Draghi passando per il Mattarella bis: ecco chi sono i papabili per il Quirinale

Impresa non semplice, sia per le resistenze di dem e 5 Stelle, sia per la ritrosia di Berlusconi a indicare un nome che sulla carta apparirebbe come più forte di lui.

Ecco, allora, che le strade portano sempre alle due opzioni in campo ormai da settimane: un bis di Sergio Mattarella o il trasloco del premier Mario Draghi da Palazzo Chigi al Quirinale.