Quando Bonaccini diceva: “Conte sta governando bene e può diventare il leader del centrosinistra”

“Conte può diventare il leader del centrosinistra”: è quanto dichiarava nel 2002 Stefano Bonaccini, che proprio oggi, domenica 20 novembre 2022, ha ufficializzato la sua candidatura alla segreteria del Pd.

Intervistato dal direttore di TPI Giulio Gambino alla Festa Nazionale dell’Unità a Modena, il governatore dell’Emilia-Romagna, alla domanda se Giuseppe Conte, allora premier, potesse essere il nuovo leader del centrosinistra, Bonaccini rispose: “Conte sta governando bene, sulla pandemia ha gestito molto meglio di tanti leader europei e Paesi occidentali questa vicenda”.

“Il governo sarà giudicato – dichiarava ancora il neo candidato alla segreteria del Pd – sul Recovery Fund e la ripresa economica e sociale. Se ce la farà, io credo che potrà essere un leader del centrosinistra”.

Stefano Bonaccini ha lanciato la sua corsa alla segreteria del Pd nel suo primo circolo, nella piazza di Campogalliano dove è nato, davanti a numerosi dirigenti e amministratori del territorio.

“Sono venuto qui per dirlo prima di tutto a voi, compagni e compagne del mio circolo nella piazza dove sono nato: mi candido alla segreteria del Pd. Tanti mi hanno detto: chi te lo fa fare. Ma se è per il Pd e per il Paese allora ne vale la pena” ha dichiarato Bonaccini motivando la sua candidatura.